Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i Külliye'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başarılı bir operasyon ile birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ameliyatı gerçekleştiren başarılı hekim Dr. Owase Jeelani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Özel ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Külliye'de gerçekleşen görüşmenin fotoğrafları Erdoğan Dijital MEdya Twitter hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda Erdoğan çiftinin çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü.

Ne olmuştu?

Başlarından yapışık olan Derman ve Yiğit isimli ikizler, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklar yaşamlarına dönmüştü.