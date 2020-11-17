Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi, karantinadakilere yemek hizmeti verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan ve gıda temininde zorlananların kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılayacaklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, “Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz” dedi.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020
Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.
İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic.twitter.com/mhRk1GpLUT
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