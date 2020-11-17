Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi, karantinadakilere yemek hizmeti verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle karantinada olup ihtiyaç duyanlara sabah ve akşam yemeği götürecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan ve gıda temininde zorlananların kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, “Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz” dedi.

Değerli hemşehrilerim,



Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.



İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic.twitter.com/mhRk1GpLUT — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020

​