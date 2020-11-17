Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'a ilişkin yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/5swidq6dYw — AA Canlı (@AACanli) November 17, 2020

​Erdoğan, "Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın ifadesidir." dedi.

"(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir." diyen Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle yeniden konuşulması anlamsız konuları bırakıp yeni gelecek inşası için kolları sıvıyoruz." dedi.

"İzmir'de 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz"

"Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(İzmir) 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız.

Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur." ifadesini kullandı.

"Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak"

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir" ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: