Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit: Akıllı ol

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadelerle tehditlerde bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü Meclis grup toplantısında AK Parti’nin "yargıda reform" iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti.

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