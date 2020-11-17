Türkiye'de koronavirüsten 103 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 3819

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız" dedi.
Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2020
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