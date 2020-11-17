Fatih Altaylı, esprili sokağa çıkma yasağı yorumunu canlı yayında okudu: Bunda anlamayacak ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerilerinin görüşüldüğü Kabine sonrası açıklama yaptı.
Toplantıda sokağa çıkma yasağının da görüşüldüğü biliniyordu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayında okuduğu tweette şu ifadelere yer verildi:
"Bunu anlamayacak ne var? Kıraathaneler uzaktan eğitime devam edecek. Sinemalara saat 10.00-20.00 arası sadece 65 yaş üzeri girebilecek, bu saatler dışında 20 yaş altına yasak. AVM'ler ayakta yolcu alamayacak. Toplu taşıma araçları sadece paket servisi yapacak."
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Öte yandan, Türkiye'deki günlük koronavirüs verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Açıklanan rakam Türk halkıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi, 3819 hastayı bizzat ben tanıyorum; devletimiz kimi kandırmak istiyor?” dedi.
Fatih Altaylı'dan günlük koronavirüs verileri yorumu: Açıklanan rakam Türk halkıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi, 3819 hastayı bizzat ben tanıyorum. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok artık. Devletimiz kimi kandırmak istiyor?https://t.co/yQ9YrXOrnk pic.twitter.com/yI78RquDRi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 17, 2020
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