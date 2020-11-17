Fatih Altaylı, esprili sokağa çıkma yasağı yorumunu canlı yayında okudu: Bunda anlamayacak ne var?

Fatih Altaylı'dan günlük koronavirüs verileri yorumu: Açıklanan rakam Türk halkıyla ve tüm toplumla dalga geçer gibi, 3819 hastayı bizzat ben tanıyorum. Bunun hiçbir inandırıcılığı yok artık. Devletimiz kimi kandırmak istiyor?https://t.co/yQ9YrXOrnk pic.twitter.com/yI78RquDRi