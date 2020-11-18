Mustafa Albayrak: Türkiye'yi biz yönetiyoruz, Erdoğan'a ram olacaksınız

TV 100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında yargı tartışması yaşandı.

Mustafa Albayrak: 2023’ün Haziran’ına kadar Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz.



Barış Yarkadaş: Biz köle miyiz? Bu ülkenin yurttaşıyız. Siz gidip boyun eğebilirsiniz. Siz boyun eğin, yurttaş boyun eğmez.@barisyarkadas @muzakeratyayin @ahuozyurt — TV100 (@tv100) November 17, 2020

Yargının siyasetten hiçbir dönemde bağımsız kalmadığını ve siyasetin yargıya etkisinin en az olduğu dönemin AK Parti iktidarında yaşandığını ileri süren Mustafa Albayrak kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş'a şöyle dedi: "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız (boyun eğeceksiniz), onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan'a ram olacak. Türk Tabipler Birliği'ne destek olmayacaksınız. Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023' kadar."

'Biz köle miyiz? Siz gidin ram olun'

Gazete Duvar'ın haberine göre kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş ise "Yasama Yargı, Yürütme kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel ilkesidir. Cumhurbaşkanı ayrıca AKP Genel Başkanı'dır. AKP Genel Başkanı'nın önünde gidip rütbesini ilikleyen hakim, hakim olamaz, savcı olamaz. Kim ram olacak, biz köle miyiz? Siz gidip ram olabilirsiniz, yurttaş boyun eğmez. FETÖ'yü siz beslediniz. Size bırakıyoruz FETÖ'yü. Ne adına konuşuyorsunuz? Siz ram olun, Cumhuriyet'in yurttaşları kimselere boyun eğmez" diye karşılık verdi.