Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın cezalarını fazlasıyla çektiklerini ifade etti ve bu isimlerin artık bırakılması gerektiğini söyledi. Küçük, "Türkiye göreceksiniz rahatlayacak. Döviz ve ekonomi bu tahliyelere olumlu tepki verecektir" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Cezalarını fazlasıyla çektiler, Osman Kavala ve Ahmet Altan artık bırakılsın' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Türkiye'de hukuk ve ekonomi alanında yeni bir dönem başladı. Başkan Erdoğan bunun sinyalini verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, ’Tutuklama en son çaredir’ dedi. Bu yeni döneme artık uymak lazım" diye başladı.

"Türkiye'nin gerçek anlamda kaybedecek bir tek dakikası bile yok. Hem yeni ekonomi yönetimi hem de adalet alanında bu reformları sağlamak gerekir. Dünyaya da verilecek mesajları son derece önemli. Bu minvalde adalet, hemen reformlara başlayabilir" görüşünü dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"Daha önce bu köşede çok yazdım çizdim. Osman Kavala da Ahmet Altan da cezalarını çektiler. Milletin vicdanında da mahkûm oldular. Ahmet Altan 4 yıldır içeride. Cezasını tamamladı. İçeride yatmasının bir manası yok. Yurt dışı yasağı koyarsın olur biter...

Aynı şekilde Osman Kavala da öyle. Önce Gezi'den alındı. Ancak hakkındaki iddianamede somut hiçbir şey yoktu. Mahkeme bir şey bulamayınca bu defa 15 Temmuz'dan tutuklandı. Kavala hakkında Avrupa, Gezi vb. birçok şey söylenebilir ama 15 Temmuz dediniz mi kimseyi ikna edemezsiniz. ’15 Temmuz'un madem içindeydi mahkeme tutuklamak için niye 3 sene bekledi?’ diye sorarlar adama...

26 Temmuz 2019'da bu köşede yazdım. Osman Kavala, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan cezalarını çektiler ve içeriden çıkmalılar. Nazlı Ilıcak çıktı. Hükûmet yargı konusunda gerekenleri söyledi. Top artık yargıçlarda. Osman Kavala ve Ahmet Altan'ı bırakın. Türkiye göreceksiniz rahatlayacak. Döviz ve ekonomi bu tahliyelere olumlu tepki verecektir...

Türkiye'nin ve AK Parti'nin sakinliğe ihtiyacı var, kavgaya değil. Elbette gereken siyasi mücadele gene yapılır. AK Parti dış politikada devrim gibi işlere imza atıyor. Libya, Kıbrıs, Azerbaycan meselelerinde Türkiye sonuç aldı. Ermenistan'ı yenilgiye uğratan biziz. Libya'da Sarrac devrilmediyse sayemizde...

İçeride yeni dönemde kaydedeceğimiz gelişmeler dışarıdaki mücadelemizi daha da haklı kılacaktır. "