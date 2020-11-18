Sarıkaya: Milletvekillerinden biri 'Testim pozitif çıktı' deyince Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı yarıda bırakıldı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs vakalarının arttığını söyledi. "Aktarıldığına göre son dönem virüse yakalanan milletvekili sayısı 50’nin üzerinde" diyen Sarıkaya, bunun komisyon toplantılarına da yansıdığını belirtti. Sarıkaya, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan bir olayı da aktardı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Meclis’in 'pozitif' stresi' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "TBMM tarihinin seçmen ve milletvekili açısından en seyrek, belki de en kimsesiz gününü geçirdi. Geçen yıl ile dünü karşılaştırmak gerekirse 180 derece zıttı diyebilirim" diye başladı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Ne slogan atan kalabalık vardı ne grup toplantı salonlarında milletvekillerinin oturacak yer bırakmayan seçmen ne de koridorları dolduran kalabalıkla TBMM lokantasına akın eden hemşehriler…

Bu denli sakin ve 'kimsesiz salı' görüntünün nedeni, TBMM’de son dönem artan koronavirüs vakaları.

Aktarıldığına göre son dönem virüse yakalanan milletvekili sayısı 50’nin üzerinde...

'Arkadaşlar testim pozitif'

O denli ki, komisyon toplantılarını yarıda kesiyor, milletvekillerinin koşar adım PSR testi yaptırmak için alt kattaki hastaneye koşmalarına yol açıyor.

En ilginç iki örneği de son birkaç günde yaşandı.

Komisyon üyesi vekilin aktardığına göre ihtisas komisyonlarının birinde kanun teklifi üzerinde çalışırken yanındaki milletvekilinin cep telefonuna SMS mesajı düşmüş.

Sakin bir şekilde telefonunu alıp mesaja baktığında sabah yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını görmüş ve hayretler içinde sesini yükseltmiş:

'Arkadaşlar testim pozitif çıktı…'

Milletvekili arkadaşları yanından uzaklaşmakla kalmamış, test yaptırdığı halde neden komisyon toplantısına geldiğini sert bir üslupla sorgulamış.

Toplantı sona ererken, toplu olarak aşağıda bulunan hastanenin yolunu tutup hepsi PSR testi sırasına girmiş…

Bütçeye pozitif arası

Bir diğeri ise bir süredir bütçe görüşmeleri devam eden Plan Bütçe Komisyonu’nda yaşandı.

Milletvekillerinden biri testinin pozitif çıktığını yanındakilere söyleyince Komisyon toplantısı yarıda bırakıldı, herkes dışarı çıkarıldı ve içerisi dezenfekte edildi.

Milletvekilinin yanındakiler de PSR için TBMM Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Vekillere dönüşümlü mesai

Yaşananlar milletvekillerinin TBMM çalışmalarına katılmasını etkilemiş; bir de okulların ara tatili üstüne binince vekil sayısı daha da seyrekleşmiş…

Bundan kaynaklansa gerek dün dolaştığım neredeyse bütün partilerin grup başkanvekilleri dönüşümlü mesai için milletvekili listesi hazırlıyordu.

İki grubun birbiri ile temasını keserek virüsün partilerinde yayılmasının önüne geçme uğraşındalardı.

Zaten kulislerde de Meclis’in müdavimi eski milletvekillerinden başkası yoktu; Genel Kurul salonunun havalandırılması için sürekli açık duran kapısının karşısına oturmuş eski günlerini yad ediyorlardı."