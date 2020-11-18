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    İlaç, ağrı kesici, hap

    İnternette ikinci el ilaç satışı: Sahibinden az kullanılmış hap

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011181043245790-internette-ikinci-el-ilac-satisi-sahibinden-az-kullanilmis-hap/

    Yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış ilaçlar, 'Aldım, çocuğuma içiremedim', 'Tedaviyi bitirdim, elimde kaldı', 'Kremin yarısını kullandım, yarısı duruyor' gibi notlarla satışa çıkarılıyor. Uzmanlar, “Kırmızı reçeteli ilaç bile var. Açıkça ölüm saçıp suç işliyorlar” diye uyarıyor.

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre internette yapılan 'ikinci el ilaç satışı' tepki çekti.

    Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, tehlikenin boyutunu şöyle anlattı:

    'Bir kapak içilmiş şurup satıyorlar'

    • “İkinci el satış uygulaması olan bir internet alışveriş sitesi web sayfası üzerinden kullanıcılarına yasal olmayan şekilde ambalajı açılmıştan tutun da kırmızı reçeteliye kadar ilaç satışı yapmalarına izin veriyor. Bu alışveriş sitesinde ‘Evde duruyordu, aldım çocuğuma içiremedim, tedaviyi bitirdim elimde kaldı, kremin yarısını kullandım yarısı duruyor, şuruptan bir kapak kullandık’ gibi açıklamalar bulunuyor. Bu durum insan sağlığı açısından çok ciddi riskler taşıyor.
    • İlacın ikinci eli olmaz, ilaç önemli bir üründür. Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmak demektir. İnternet üzerinden yapılan ilaç satışlarının maalesef önüne geçilemiyor. Bakanlığın ruhsatlı ilaçları, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı on-line platformlardan kontrolsüzce satılıyor. Bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Bu ilaçların kullanımı zaten zararlı olduğu gibi, kazanç sağlamak için satış yapan kişilerin, ilacı boşaltıp içerisine su ya da zehir doldurmadıklarını da bilemeyiz.”

    İnternetteki bir ‘ikinci el satış uygulaması’nda her tür ilaç satışı yapılıyor. İlaç sahipleri, ilanlarına ‘100 adetlik kutudan 15 tanesini içtim” gibi notlar düşüyor. İğneden hapa, şuruptan kreme kadar çok sayıda ikinci el ilaç, internette yarı fiyatına satılıyor.

    'Reçeteli ilacını satan var'

    TEİS Başkanı Nurten Saydan, yasa gereği Sağlık Bakanlığı ruhsatlı tüm ilaçların, sadece eczanelerden, kontrollü biçimde verilmesi gerektiğine dikkat çekti:

    • “Oysa vatandaşlarımız on-line sitelerden kontrolsüzce ilaçlara erişebiliyor ve geri dönüşü olmayacak sağlık sorunları yaşıyorlar. Hatta online ikinci el satış kanallarını kullanan kişiler evde biriken ilaçların yanı sıra doktorların kendilerine reçete ettikleri ilaçların satışını yapıyorlar. Bunların içinde kullanılmış, kutusu açılmış hatta kırmızı reçeteli ilaçlar da bulunuyor. Bu açıkça suçtur. İlaç bir kazak, bir ayakkabı değildir. İlaç kişiye özel bir üründür. Tedavi bittikten sonra artık bir kimyasal atığa dönüşür. Dolayısıyla imhaya gitmesi gerekir."
    © Fotoğraf : Hürriyet
    Uygulamada, birçok ilacın satıldığı da ilanların yanına konulan ‘satıldı’ damgasından görülüyor.
    Etiketler:
    Internet, ikinci el, hap, Nurten Saydan, TEİS, ilaç
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