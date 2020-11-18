Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı.
Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı.
Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.
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