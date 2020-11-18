Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, virüse yakalandığını açıkladı.

Tedavi gördüğünü sosyal medya hesabında duyuran Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.

Kim derdi ki gunun birinde Çin ‘ den babam icin benim de getirtilebilmesinde ugraslarda bulundugum ilaci ben de ayni hastaliktan dolayi kullanacagim ! pic.twitter.com/yzEC50xRZR — onur tascioglu (@TasciogluOnur) November 17, 2020

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