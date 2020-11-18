15 yaşındaki çocuk işçiyi dövenlere dava: Her iki şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi istendi

Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun, aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edilmesiyle ilgili olarak dava açıldı. İddianamede, her iki şüphelinin tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Samet K. tarafından video kaydına alınan olayın ortaya çıkmasıyla E.Y.’nin ailesinin 14 Kasım’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İddianamede, şüphelilerden Yücel B.’nin '' ve '' suçlarından 1 yıl 2 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer şüpheli Samet K.’nın ise 'canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede ayrıca her iki şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi istendi.