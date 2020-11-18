Vaniköy Camisi'yle ilgili yeni bilgiler: 'Tarikata devredildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmıyor'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Vani Mehmet Efendi tarafından 1655’te yaptırılan tarihi caminin mülkiyeti, ölümünden sonra vasiyeti üzerine torunları tarafından kurulan Yeni Valide Camisi Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’na devroldu.

Ancak 300 yıllık maziye sahip olduğu öğrenilen vakfın yöneticisi Yılmaz Tekin Vanioğlu’nun 2018’de vefat etmesi üzerine caminin sorumluluğu geçici süreyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Vani Mehmet Efendi’nin soyundan gelen son temsilci Uğur Vanioğlu ise hem yönetici ataması, hem de vakıf malının iadesi için hukuki süreç başlatırken, söz konusu yargı aşaması 2020 yılı içinde sonuçlandı.

Vaniköy Camisi 10 Kasım’da yeniden mülkiyet sahibi vakfa iade edilirken, Uğur Vanioğlu ise Vani Mehmet Efendi soyundan gelen temsilci olarak kanunen vakıf mütevelli heyet başkanı olarak atandı.

Caminin durumuna ilişkin konuşan yetkililer, mülkiyet hakkına sahip vakfın 300 yıllık maziye sahip olduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı:

‘Tamamen tesadüfi bir karar’