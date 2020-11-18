Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor: 'Gerekirse planlı kesinti yapılmalı'

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, kritik su seviyesi 30 metre olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi 30.62 metreye düştü. Doç. Dr. Asude Ateş, "Kod 30’a geldiğinde alternatif su çekim yerlerinin kullanılması ve gerektiğinde planlı kesintilerin yapılması gibi acil durum eylem planının geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı.

Göldeki su seviyesi 32.50'den 30.62'ye düştü. Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten Sapanca Rüstempaşa Mahalle Muhtarı Nazım Özkılıç, "Şu an bulunduğumuz yer yüzdüğümüz bir yerdi. Çekilme olduğu için bu mümkün değil ama normale döndüğü zaman bu bölgede yüzebiliyoruz" dedi.

Sapanca Gölü’nün korunabilmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini belirten Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Ateş, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Sapanca Gölü çok önemli bir içme suyu kaynağımız. Normalde olması gereken kod 32.20 metre ve çalışmalar bu koda göre planlanıyor. Meteorolojik sebeplere bağlı olarak bazen bu kodlarda düşme meydana geliyor. Bundan 6 yıl önce çok ciddi bir kod farkı oluşmuştu . Su seviyesi 29.20 seviyesine kadar düşmüştü.

. Su seviyesi 29.20 seviyesine kadar düşmüştü. Yaptığımız meteorolojik çalışmalarda, yaklaşık 7 yılda bir bu bölgede kuraklık yaşandığını fark ettik. Bu yüzden 2021 yılında bir kuraklık bekliyoruz ama umarım yaşanmaz. Yapılan modelleme çalışmaları sonucunda 30 metrelik kodun kritik sınır olduğunu görüyoruz. Hatta göldeki asgari su seviyesini 29.70 olarak nitelendiriyoruz. Bugün alınan verilere göre kod seviyesi 30.62 seviyesinde."

'30 metre kodundan sonra sadece insani amaçlı tüketilmesi ana planımızda olmalıdır'

Doç. Dr. Asude Ateş suyun kontrol altında tutulması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: