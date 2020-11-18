'Miss Uganda' güzellik yarışmasının organizatörü DJ Blackk Beat: Gelecek yıl da yapacağız

Esenyurt'ta 'Miss Uganda' güzellik yarışmasının düzenlendiği mekana pandemi nedeniyle 32 bin TL ceza kesildi ve 15 gün kapatma cezası verildi. Yarışmanın organizatörü DJ Blackk Beat, “Bu yarışma Türkiye’de 6 yıldır düzenleniyor, gelecek yıl da yapacağız. O gece yarışma yapmadık, daha önceden yapılmış yarışmanın ödül gecesini düzenledik" dedi.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Emir Somer'in haberine göre İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Miss Uganda' güzellik yarışmasının tarafları açıklamalarda bulundu.

Mekan sahibi Murat Kurt, bu yıl ikinci kez koronavirüs denetimine takıldıklarını söyledi. Mekanda yarışmanın değil sadece ödül töreninin düzenlendiğine ısrarla vurgu yapan Kurt, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde açılan 4 aylık bir işletmeyiz. Tam kapasite henüz hiç çalışamadık. Her türlü evrakımız tam. 25 Ekim'deki polis baskınında ise 32 bin lira ceza yedik. 15 gün kapalı kalmıştık. 50 kişi bizimle birlikte çalışıyor. Burası da bir ekmek kapısı.... Buraya sadece siyah olanlar girebiliyor. Diğerlerine özel bir yasak yok ancak müzik tarzları çok farklı olduğu için bir daha gelmiyor.

O gün bir grup geldi ve bize daha önceden düzenledikleri güzellik yarışmasının ödül törenini yapacaklarını söylediler. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve saat 20:00 gibi organizasyon başladı. 1.5 saat içinde de bitti. Dereceye girenlere ödül verildi ve etkinlik tamamlandı. Şu an iş yerimizi kapattık. Bir eksiğimiz, bir sorunumuz yok ancak çıkan haberler bizi yıprattı. Bu yüzden devletimiz bize açabilirsin diyene kadar kapalı tutacağız."

'Türkiye'yi çok seviyorum'

Yarışmada birinci seçilen Debrah Kemigisha ise şunları söyledi: "Yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum. Tüm arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Bu organizasyon bizim için çok önemli ve güzel. Türkiye'yi çok seviyorum."