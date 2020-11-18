İstanbul Valisi Yerlikaya'dan çağrı: Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları uyararak, "Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman 2 ay daha kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan 'Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması'nı Yeşilköy'deki Çarşamba Pazarı'nda inceledi.

ES kodunun pazar yerlerinde kullanımının düzenli olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Koronavirüs önlemlerinin olmazsa olmazı maske ve temizlik kurallarının en hassas şekilde uygulanması için birbirimize öğütler veriyoruz. Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Kaymakam ve belediye başkanımızından HES kodunun QR matiğini esnafın tezgahlara asmalarını ricada bulunduk. Aynı zamanda pazar yerlerinde 16.00 sıralarında yoğunluk var, bu yoğunluğu gidermek vatandaşlarımızın saat 13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için indirim yapmalarını istedik esnaftan" dedi.

'Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz'

Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız. Bizim niyetimiz tüm İstanbul için niyetimiz şu korona virüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak durumundayız. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma misafirliğe gitme diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimize güler yüzle ikaz edersek bu işten çıkacağız diyorum” diye konuştu.

'21 milyon ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından'

Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar kesilen cezalardan bahseden Yerlikaya, şunları söledi:

"İstanbul'da 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar. Dolayısı ile artık sigara kullanan hemşehrilerimize şunu söylüyorum: İnşallah sigarada kurtulurlar. Madem ki bunu içiyorsa artık maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Onlardan anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Aslında çoğu gitti az kaldı. 8 ay bitti, 9. ayın içindeyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım."