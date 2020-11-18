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    CHP İstanbul Teşkilatı ve belediye başkanlarından Çakıcı açıklaması: Mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi?

    © Fotoğraf : Twitter/Canan Kaftancıoğlu
    Türkiye
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    İstanbul'da CHP'li belediye ve ilçe başkanları ortak basın açıklaması yaparak, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba?" denildi.

    CHP İstanbul İl Teşkilatı yetkilileri ve İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine karşı ortak basın açıklaması yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li 14 ilçe belediye başkanı ve CHP ilçe başkanları, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi.

    ​Partililer adına ortak basın açıklamasını okuyan Kaftancıoğlu, "Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır" ifadesini kullandı.

    Çakıcı'nın kullandığı ifadelere tepki gösteren Kaftancıoğlu, kimsenin ülkeyi karanlık dehlizlere taşımaya gücünün yetmeyeceğini belirtti. Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

    'Bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değil'

    "Bugün burada İBB Başkanımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe belediye başkanımızla karşınızdayız. 98. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri olarak, bugün, milyonlarca vatandaşımızın ortak duygularını dile getireceğiz. Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir.

    'İçişleri Bakanı bu tehdit karşısında hala sus-pus ise ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir'

    Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı, kuşkusuz CHP çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılına, safralarından arınmış bir halde girmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir.’ Değişim ve reform’ diyenlerin biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisseden İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir.

    Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz."

    Etiketler:
    Mafya, Basın açıklaması, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tehdit, Alaattin Çakıcı, CHP, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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