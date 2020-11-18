Kılıçdaroğlu, Çakıcı'nın tehdidiyle ilgili konuştu: Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik olarak tehdit içerikli ifadeler kullanmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik kullandığı tehdit içerikli ifadelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yer altı dünyasının lideri cevap veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geldiği hale bakın. Hukukun olmadığı yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç devleti haline gelebilir. Nasıl olur da böyle bir açıklama buradan gelir? Bahçeli ile ilişkisi nedir? Bilmiyoruz ama ciddiye alınacak bir olay değil. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez. "

Çakıcı ne demişti?

Çakıcı, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu'na 'tepki' göstermişti.

Çakıcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "Kazığa oturturum" gibi tehdit içerikli ifadeler kullanmıştı.

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