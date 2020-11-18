Erdoğan: Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağının kesinleştiğini belirterek, "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor" dedi.
En büyük önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu dile getiren Erdoğan, "Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır" diye konuştu.
'Yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil.
TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası https://t.co/JfgGsRwpCR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2020
- Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.
- Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.
'Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor'
- Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizde bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil.
- Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Birçok sanayici nasıl battığını anlatırken bana, "Beni faiz bitirdi" derdi, inşallah bunları da tersine çevireceğiz.
- Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.
- Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana, özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.
- 18 yılı geride bıraktık. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında her bir haneye, her bir insana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik.
- Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir.
- Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik.
'Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor'
- Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.
- Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik. Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.
- Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır.
- Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz.
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