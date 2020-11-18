Faizin yatırım ve istihdamı olumsuz etkilediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" dedi. Erdoğan, "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.