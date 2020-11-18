Babasının 3 ay arayla ikinci kez tabancayla vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından ikinci kez vurulan adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babası Kemal B. tarafından tabanca ile vurulan ve yaklaşık 1.5 aydır Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 44 yaşındaki Nazım B. hayatını kaybetti.

Nazım B'nin yaşamını yitirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba Kemal B'yi memleketi Gümüşhane'ye giderek gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi, Hançerli mahallesinde yaklaşık 3.5 ay önce Kemal B, aralarında çıkan tartışma sonucu oğlu Nazım B'yi tabanca ile ateş ederek yaralamış, gözaltına alınan Kemal B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kemal B, 2 Ekim'de de bir kahvehanede oturan oğlu Nazım B'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla yaralamış, gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla salıverilmişti.