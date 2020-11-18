Türkiye'de koronavirüsten 116 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 4 bin 215

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 116 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 361 bin 655'e çıktı.

Toplam hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" açıklaması yaptı.