Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Gerçekten çok büyük bir dalga geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, tüm dünyada artan koronavirüs vakalarına ilişkin "Önümüzdeki dönem bizim tedirgin ediyor" ifadesini kullandı. Kara, "Aslında gerçekten çok büyük bir dalga geliyor veya tepe noktasında büyük bir dalga yaşıyoruz şu anda. 3 hafta tam kapanma sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi sağlarız" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hiç kimsenin dışarı çıkmadığı bir tabloda rakamları aşağı çekebileceğimizi vurguladı.

Koronavirüsle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Kara'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

'Çok büyük bir dalga geliyor'

''Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur.

Aslında gerçekten çok büyük bir dalga geliyor veya tepe noktasında büyük bir dalga yaşıyoruz şu anda. Bütün dünya ülkeleri demeyelim ama birçok ülkede bizim de dahil olarak çok hızlı bir yükseliş görülüyor.

Dünya geneline baktığımız zaman ABD son iki haftadır bu güne kadar gördüğü en yüksek rakamları gördü. Avrupa'ya baktığımız da salgının en yüksek rakamları geçen haftadan bu yana görülüyor. Bizi korkutan durum düne göre bugünün rakamları çok yüksek. Katlanarak yükseliyor.

Aslında böyle bir hızlı yükselme dönemine İtalya Şubat ayında görmüştü, biz Nisan ayında görmüştük. Bu dönemde ise Nisan ayına göre daha yüksek. Önümüzdeki dönem bizi daha tedirgin ediyor. Mutlak ve mutlak daha tedbirler almamız gerekiyor.

Tam kapanma mümkün mü?

Bugün ben şöyle bir değerlendirme de bulunmuştum. Eğer bana kişisel biri olarak sorarsanız bizim yapmamız gereken 3 hafta tam kapanmamız gerekir. 3 hafta tam kapanma sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi sağlarız.

Ama tam kapanma derken ev içi dışında başka kimseyle görüşmemekten bahsediyoruz. Ama burada 'temizlik hizmetleri devam etsin' dersek bu süreyi biraz daha uzatmamız gerekli. Ne sizlerin ne de kimsenin evden çıkmadığı bir üç hafta sağlarsak virüsün önünü keseriz.''

Prof. Dr. Kara, tam kapanmanın psikolojimiz ve sosyal yaşamın devamı açısından tam kapatmanın mümkün görülmediğini anlatırken, bu nedenle bu sürenin üç haftadan daha uzun olması gerektiğini belirtti.

'Kesinlikle etkisi olacaktır'

Prof. Kara, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlama kararlarına ilişkin "Kesinlikle etkisi olacaktır" dedi. Kara şöyle devam etti:

Bunu değerlendirmemiz lazım. Bir kişi ortalama 3 kişiye bulaştırıyor. Hiç müdahale olmasa bu rakam 5-6 arasında. Bizdeki önlemler 3'ler civarında tutuyor. Yaz aylarında bu 1.5'un altına bile indi. Havaların soğuması, kapalı ortamlara girmemizle beraber 3'lere çıktı. Tedbirlere uyarsak bu rakamlar 1'lere iner.