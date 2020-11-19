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    Koronavirüse karşı kademeli plan: Sokağa çıkma yasakları belli saatlerde hafta içine de kaydırılabilir

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    Devreye giren yeni tedbir kararlarının etkileri 2 hafta takip edilecek. Salgının hız kesmemesi durumunda yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Bu durumda hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, devreye giren yeni yasaklar önce Bilim Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu’nda yapılan toplantılarda alındı. 

    Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

    Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor. Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor.

    Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

    35 milyona kontrol

    Okulların online eğitime geçmesi, 20 yaş altına getirilen yeni kurallar ve 65 yaş üstüne getirilen sınırlandırmalarla birlikte toplamda 35-40 milyon nüfusun hareketliliğinin azalacağı, bunun da salgının yavaşlamasını sağlayacağı düşünülüyor.

    Kademeli plan

    Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek. Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor.

    Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor. 15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek.

    Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek. Bazı illerde, vaka bulunan binalara ‘uyarı tabelası’ asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.

    Pozitif oranı yüzde 20

    Türkiye’de şu anda aktif vaka sayısının 500 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Testlerin pozitif çıkma oranının geçtiğimiz nisanda yüzde 20 olduğu, şimdi de bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor.

    Filyasyon çalışmalarında, bulaşma hızının çok yüksek olduğunun saptandığı, mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmesi gerektiği, komşu ve akraba ziyaretlerinin önlenmesi için kampanyalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.

    Etiketler:
    20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Tedbir, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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