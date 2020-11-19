İstanbul’da taksilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un verdiği bilgiye göre, denetimler insan yoğunluğunun fazla olduğu Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde yapıldı.

Bu bölgelerde, yolcu seçen ve kısa mesafe için yolcu almayan 10 taksiye 392 lira para cezası kesildi. Ayrıca, şoförlerin araç kullanım belgeleri de 20 gün askıya alındı.

Yolcu seçen veya kısa mesafe yolcu almayan ticari taksilere yönelik sivil zabıta ekiplerimizin denetimleri başladı. Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde 10 taksiye 392 TL ceza kesilmiş, şoförlerin araç kullanım belgeleri 20 gün askıya alınmıştır. pic.twitter.com/jzKP84lw4k — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 18, 2020

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