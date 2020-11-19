Matbaa atölyesinde sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sahte para basmak için matbaa atölyesi kurduğu belirlenen 3'ü yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı, sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Çayırova ilçesi Yeni mahalledeki bir matbaa atölyesine düzenlenen operasyonda, sahte 1.5 milyon dolar ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.