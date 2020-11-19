FETÖ'yle mücadele kapsamında TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bakan onayıyla 5 bin 587 personelin ihraç edildiği açıklandı. Söz konusu süre içinde 1512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi, 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Böylelikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri de 2 sene içinde FETÖ mensubu 196 kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakaladı.

Akar: Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Akar, "FETÖ ile mücadele, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, yeni bilgi ve belgeler ışığında sıralı amirlerin takip ve kontrolünde aksatılmadan sürdürülmektedir. FETÖ ile MSB, Genelkurmay Başkanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarımız tarafından aynı kriterler kullanılarak mücadele edilmektedir. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" değerlendirmesinde bulundu.