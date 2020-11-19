Meclis personelini rehin almaya çalışan iki DHKP-C'linin cezası belli oldu

TBMM girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan iki DHKP-C'linin cezası belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

Ne olmuştu?

Ankara’da 14 Mayıs 2019'da DHKP-C mensupları Mulla Zincir ile Eylem Yücel TBMM’de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmıştı.

Söz konusu iki kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'terör amacıyla görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'örgüt propagandası yapma' suçlarından 39 yıla kadar hapsi istenmişti.