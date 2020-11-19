Makarna üreticileri: 'Değil makarna, ülkeyi un ve bulgura da boğarız'

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ilk kısıtlama kararlarının ardından 'Her evi makarnaya boğarım' açıklaması yaparak dikkat çeken Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı bu sefer 'Değil makarna, ülkeyi un ve bulgura da boğarım' dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden alınan kısıtlama kararlarının ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ve Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı açıklamalarda bulundu. ntv.com.tr'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre Ömer Düzgün, şu an atılan kısıtlama adımlarının Nisan ve Mayıs kararlarından oldukça farklı olduğunu belirterek, ''Panik yapmaya da stok yapmaya da gerek yok'' dedi.

Alınan yeni kararlarda gündüz saatlerinde bir kısıtlama olmadığını, yapılan mesai saatleri düzenlemesinin de sektörü çok etkilemeyeceğini söyleyen Ömer Düzgün, ''Biz sabah 08.00'de açıyorduk şimdi sabah 10.00'da açacağız, akşam 20.00'de de kapatacağız'' açıklamasını yaptı.

Hafta içi herhangi bir kısıtlama olmadığını da söyleyen Düzgün, ''Hafta sonu olacak kısıtlama alışveriş noktasında ne bize ne de vatandaşa etki etmeyecektir" dedi.

Panikle birlikte mağazalarda bir yığılma beklemediklerini ve bir tecrübe kazandıklarını belirten Düzgün, sözlerine şunları ekledi:

''İlk zamanlarda ürüne saldıran vatandaş daha sonra gördü ki ürün eksikliği yaşamıyor, dolayısıyla rahatladı. Olası bir tam kapanmada dahi vatandaş geçen seferki panik havasında olmayacaktır."

'Evden liste oluşturup çıkalım'

Her türlü duruma karşı tam anlamıyla hazır olduklarını da belirten Düzgün, özellikle marketlerdeki hijyen kurallarına dikkat çekerek, ''Marketlerdeki açık ürünlerde eldiven kullanmalıyız. Ürünleri belirli bir süre elle değil de gözle kontrol edelim. Evden liste oluşturup çıkarsak markette geçirdiğimiz süre daha da kısalacaktır'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ilk kısıtlama kararlarının ardından vatandaş, markete koşmuş ve en çok makarna raflarını boşaltmıştı. Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı o dönemde, panik yapmaya gerek olmadığını belirterek ''Her evi makarnaya boğarım'' açıklaması yapmıştı.

'Bulgur ve una boğarım'

Nihat Uysallı bir kez daha olası bir durumda Türkiye'nin makarna sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.

'Her evi makarnaya boğarız' açıklamasının hala arkasında durduğunu belirten Uysallı, ayrıca Hububat, Bakliyat, Yağ Tohumları İhracatçıları Birliği Başkanı olduğunu söyleyerek, ''Değil makarna, ülkeyi un ve bulgura da boğarım'' dedi.

Bu sözleri motivasyon için değil tamamen matematiksel hesaba olarak söylediğini belirten Uysallı şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'de makarnanın üretim rakamı ve tüketim rakamı arasında neredeyse 1'e 4 gibi bir fark var. 65 bin ton makarna tüketimi yapıyoruz ama neredeyse bunun 3,5 - 4 katı da üretim yapıyoruz. Yani Türkiye'de sistem ihracatla ilgili taahhütlerini olur da kısıtlarsa gerçekten ülkeyi makarnaya boğarım''

Ülkede un, makarna, bulgur gibi 3 temel gıda maddesinde ne olursa olsun asla sıkıntı çıkmayacağının altını çizen Uysallı, ''Üretimimiz iç piyasadaki talebin çok üzerinde. Biz zaten üretim fazlasını ihraç ediyoruz. Kısaca stok yapmaya gerek yok'' ifadelerini kullandı.

Makarnaya zam gelir mi?

Mart ayından temmuz ayına kadar herhangi bir zam ile karşılaşmadıklarını söyleyen Uysallı, ''Ancak buğday hasadı bin 850 liraya açılırken sadece 4 ayda bu rakamlar 2 bin 500 - 2 bin 600 bandına geldi. Özellikle stokçudan kaynaklanan ciddi bir problem var. Ben öncesinde olduğu gibi kesinlikle zam yapılamaz diyemiyorum. Ancak çok büyük zamlar da beklemiyoruz'' bilgisini verdi.