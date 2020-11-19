İstanbul'a 300 metrobüs için 90 milyon euro dış borç onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için 90 milyon euro dış borcu onayladı.

İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

2021 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı mecliste, bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT'nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni otobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon avro dış borçlanma için yetki talep edildi.

Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. İBB Meclisi, 300 metrobüs için 90 milyon euro dış borcu onayladı.