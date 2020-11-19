AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki koronavirüse yakalandı

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özhaseki, "Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.



İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) November 19, 2020

​