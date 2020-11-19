Türkiye'de koronavirüsten 123 can kaybı, 4 bin 542 yeni hasta

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 918 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 364 bin 573'e çıktı.

Toplam hasta sayısı 430 bin 170, vefat sayısı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu.

'Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" açıklaması yaptı.

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020

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