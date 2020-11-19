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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), Jandarma Havacılık Okul Komutanlığınca pilot ve teknisyen temel kurslarında başarılı olan pilot ve teknisyenler için düzenlenen mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

    Soylu: Önümüzdeki yıl PKK'nın defteri kapatılacaktır

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    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

    Jandarma Havacılık Okul Komutanlığınca düzenlenen pilot ve teknisyen temel eğitim kurslarında başarılı olan 34 pilot ve 31 teknisyen için mezuniyet töreni düzenlendi.

    Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'bugünün Türkiyesi'nin, güvenlik yönetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşadığını, dünya konjonktürü gereği artan tehditleri yükselen bir kapasite ve stratejik yaklaşımla göğüslediğini söyledi.

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    © AP Photo / Karim Kadim
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    İnsansız hava araçlarını (İHA) kullanacak pilotlar yetiştirdiklerini belirten Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerinin çalışma alanlarında yüksek teknolojiye sahip ürünler kullanıldığını bildirdi.

    'Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirildi'

    Soylu, terörü kaynağında yok eden ve yaz-kış operasyon yapan bir anlayışa sahip olduklarına işaret ederek, "Türkiye aynı zamanda tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaşmıştır. Bunu bir yöntem olarak sürdürmekte, bu konuda da uzmanlaşmaktadır. Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirilmiştir. Kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayı 1842 olmuştur. Örgüte katılım ise 5 binli rakamlardan geçen yıl için 130, bu yıl için 52'dir. Yurt içi terörist sayısıysa 340 seviyesinin altına düşmüştür." diye konuştu.

    Terörle mücadelede gelecek yıl ulaşmayı hedefledikleri noktanın "son perde" olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

    "Zaten eylem yapamaz hale gelmiş olan, telsizlerle konuşmaktan bile çekinen ancak sivilleri hedef alabilen, salgında insanlara ekmek götüren Vefa Sosyal Destek Grubuna bile saldırmaktan utanmayan bu hainlerin ipini inşallah yurt içindeki sınırlarımızda 2021 yılı içinde çekmiş olacağız. Bunun için hem ikna hem de sahadaki operasyonlarımızı kesintisiz ve daha güçlü şekilde sürdürme kararlılığındayız. Özellikle örgütün kış üslenmesini önlemek, önümüzdeki günlerin ilk hedefidir. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Allah nasip ederse 2021 yılında şu tarihlere geldiğimizde terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerinin teslim olduğunu, teslim olmayanların ya kaçtıklarını ya da etkisiz hale getirildiklerini Cenabı Allah'ın bize göstereceği inancındayım. İnanıyorum ki yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım, gayretimiz, kararlılığımız budur."

    2018 ve 2019'da 6 Atak helikopteri alınan Jandarma Genel Komutanlığı envanterine, gelecek yıl 2 Atak helikopteri daha katılacağını belirten Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne de bu yıl 2, gelecek yıl 1 Atak helikopteri alacaklarını dile getirdi.

    İHA ve SİHA'ların uçuş saatleri 25 kat arttı

    Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki hava araçlarının uçuş saatinin 2020'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttığını belirten Bakan Soylu, Bakanlık bünyesinde kullanılan İHA ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) uçuş saatinin 1995 saate kadar ulaştığını, 2016'dan bugüne kadar ise bu araçların uçuş saatlerinin 25 kat arttığını kaydetti.

    Soylu, "Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların (İKU) yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmış, 43 terörist ise doğrudan SİHA atışlarıyla etkisiz hale getirilmiş, 53 sığınağın yer tespiti de yine bu araçlarla sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

    Pilot ve teknisyenlerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar 89 uçak ve helikopter pilotu, 110 teknisyen arkadaşımız sizlerle birlikte bu büyük ve kutlu mücadeleye katıldılar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar pilot sayımız yüzde 37, teknisyen sayımız yüzde 40 artmıştır. Bunun için arkadaşlarımı ayrıca kutluyorum." şeklinde konuştu.

    Soylu, trafik kazalarındaki ölümlerin 100 binde 9'dan 100 binde 6'ya gerilemesinde birçok tedbir kadar hava araçlarıyla yapılan denetimlerin de payı olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Terörist, PKK, Süleyman Soylu
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