Mansur Yavaş'tan interneti olmayan köylere ücretsiz internet müjdesi

Sosyal medya hesabından uzaktan eğitim konusuna ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümse olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” dedi.
Evlatlarımızın yüzlerinde gülümse olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 19, 2020
Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız.
İnternet hizmeti sağlanan köylerimize https://t.co/KUUevfDyo0 adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/0AyRYyLNCM
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