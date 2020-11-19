Hatay'da orman yangını çıktı

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.
Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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