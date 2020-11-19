Hızını kesemeyen TIR araçlara çarpmamak için karşı şeride geçti

Manisa’nın Kula ilçesinde rampadan inen TIR, kayganlaşan yolda hızını kesemedi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için ani manevra ile karşı şeride geçen TIR, refüjdeki direkleri devirdi. Kazada karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Kaza saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Deniz Y. idaresindeki TIR, Kavacık rampasından indiği esnada yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda hızını kesemeyince, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için ani manevra yaptı.

Bir anlık hamle ile karşı yöne geçen TIR, orta refüjdeki direkleri devirerek karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapattı. TIR sürücüsü yara almazken, karşı yönden başka bir otomobilin gelmemesi de olası bir faciayı önledi.

Öte yandan kaza sebebi ile karayolu adeta savaş alanına dönerken, İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.