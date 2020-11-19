Bahçeli'nin danışmanından Bülent Arınç'a: Demirtaş'ın kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bülent Arınç'ın Habertürk'teki açıklamaları hakkında "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?" dedi.

Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmalarını eleştirmişti.

Yıldıray Çiçek'in açıklamaları şöyle:

''Tüm mevzu “Alaattin Çakıcı cezaevinden çıktı, PKK’lı Selahattin Demirtaş niye çıkarılmadı?” cümlesinden başladı. Zaten 846 kişinin azmettirici katili (Hendek+Çukur+ Kobani olayları) terörist Demirtaş ile Alaattin Çakıcı’yı bir tutmak zaten CHP’nin ahmaklığı ve alçaklığı olmuştur!

Demirtaş PKK’lı mı? PKK’lı ! Demirtaş azmettirici katil mi? Katil! Hendek-Çukur ve Kobani olaylarında PKK’lı teröristleri eylem için sokağa döken terörist mi? Terörist ! Toplam kaç kişi onun azmettiriciliğinde öldürüldü? 846 Şerefsiz, haysiyetsiz nerede burada düşünce adamı?

Hendek-Çukur olaylarında 793 şehidin , Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş’ın tahliyesini istemek şerefsizlik ve haysiyetsizliktir. Fethullah Gülen’in dizinin dibinde büyüyenler ve CHP’nin PKK kanadı son günlerde bu propagandaya başladı !

Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.

Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç?

Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic.twitter.com/Dt5jwuMXF6 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020

“JOE BİDEN ÜFLEDİ, BAZILARI HEYECAN YAPTI! “ başlıklı yazım yarın @TurkgunGazetesi‘nde . Okumanızı tavsiye ediyorum.

Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?''.

Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun? — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020

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