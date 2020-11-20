Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan 40 yaşındaki hemşire Emine Ezen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada Ezen'in yaşamını yitirdiği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:
- "Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."
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