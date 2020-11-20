Kayıt
08:57 20 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Prof. Özlü: 'Nasılsa gece çıkamayacağım' diyerek gündüzleri şuursuzca sokakta gezilmeyeceğini umuyorum

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043258703_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_3be176cdf44a0a50ccbc2f6e2c98ac0c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011201043258733-prof-ozlu-nasilsa-gece-cikamayacagim-diyerek-gunduzleri-suursuzca-sokakta-gezilmeyecegini-umuyorum/

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili "10:00 ile 20:00 arasını serbest bıraktık ki hem psikolojik rahatlama olsun hem de yoğunluk yaşanmasın" dedi. Özlü, "Tabii 'Nasıl olsa gece çıkamayacağım' diyerek gündüzleri şuursuzca sokakta gezilmeyeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

    Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, 'Kısıtlamalar başlıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Tüm dünyada vaka sayıları kritik eşiği aşarken, Türkiye’de de kısıtlamalar yeniden başlıyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına belirli saatlerde, hafta sonları saat 20.00’den sonra da hepimize dışarı çıkmak yasak" diye başladı.

    Soybaş, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    "Ancak bu 'Madem dışarı çıkamıyoruz, evde partileriz' demek değil! Akşam çayına komşuya, maç izlemeye arkadaşınıza, doğum günü partisi için akrabanıza gitmeyeceksiniz. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyarıyor! Aksi daha geniş kısıtlamalar demek.

    Durum mart, nisan aylarından daha vahim

    3-4 aylık bir aranın ardından koronavirüs kısıtlamaları bugün yeniden hayatımıza giriyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Çünkü durum nisan-mayıstan daha vahim' diyor. Bu tedbirlerin bize 'Durum sandığınız gibi değil, bıçak kemiğe dayandı' mesajını vermeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Özlü, artık salgının vahametini kavramamız gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor:

    'Herkes kendi kafasına göre hareket edip, kısıtlamaları bir şekilde bypass ederse alınan tedbirlerin hiçbir etkisi olmaz. Daha vahimi, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.'

    Ancak görüyorum ki ‘Bu kadarcık kısıtlama ne işe yarayacak?’ diyenler ve kısıtlamaların tam olarak içeriğini anlamayanlar çoğunlukta. O nedenle madde madde ben sordum, Prof. Dr. Özlü yasakların nedenlerini anlattı.

    Soru: Hafta içi çok çalışıyorum. Bir tek hafta sonum vardı. Onda da evde oturmak istemem. 20.00’den sonra, evde olmak koşuluyla kapı komşuma çaya, arkadaşıma maç-film izlemeye gidebilir miyim?

    Cevap: Gidemezsiniz. Bizde âdettendir, ‘Evde yalnız oturma, çay demledim haydi gel’ denir. Komşuculuk, arkadaşlık önemlidir. Benim de en çok korktuğum durum bu maalesef. Aynı apartmanda, aynı sitede, aynı mahallede oturanlar ‘Nasıl olsa evdeyiz’ deyip sosyalleşirlerse saat 20.00’den sonra dışarı çıkma yasağının uygulanmasının hiçbir anlamı kalmaz. Zaten amaç, insanların kalabalıklaşmasını, toplaşmayı engellemek. Unutmayın ki bulaşın en yoğun olduğu yer aile ve ev içleridir. Bir araya geldiğiniz kişinin asemptomatik ya da pozitif olup olmadığını gözüne bakarak nasıl anlayacaksınız? Pozitif olduğunu saklayan ya da asemptomatik olduğu halde bunun farkında olmayan binlerce kişi aramızda. Siz o kişiye güvendiğiniz için ‘Bir şey yoktur yahu’ varsayımı ile kendinizi güvende sanabilirsiniz. Ama bu yalancı bir güven. ‘Ben de dahil çevremdeki herkes Kovid pozitif olabilir’ diye düşünüp, buna göre hareket etmek zorundasınız.

    'Ev partileri acilen sonlanmalı'

    Soru: Önümüzdeki hafta sonu doğum günüm. Bari bir pasta kesseydik, o da mı yasak?

    Cevap: Kamuya ait her türlü yasağı, kafe, restoran, sinema salonları hatta sokağa çıkılıp çıkılmadığını denetlemek mümkün. Denetlenemeyen tek yer evler. Burada işte öz duyarlılık ve bilinç devreye giriyor. Yasakların amacı ne? Kaynaşmayı, insan hareketini azaltmak. ‘Dışarıda buluşamıyoruz, haydi evde toplaşalım!’ Olmaz. O zaman tedbirler işe yaramaz. Boşu boşuna zahmet çekmiş oluruz. Daha vahimi bu yasaklara uymazsak daha büyük, radikal yasaklar kaçınılmaz olur.

    'Bıçak kemiğe dayandı'

    Soru: Okullar online eğitime geçti. Restoranlar, kafeler, halı sahalar, sinema salonları kapalı. Gerçekten de durum bu kadar vahim mi?

    Cevap: Sağlık Bakanlığı sadece hasta sayılarını açıklıyor, vaka sayıları açıklanmıyor. Bu noktada çevrenize bakmanızı öneririm. Ailenizde, mahallenizde, sınıfınızda, apartmanınızda, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız arasında geçtiğimiz aylara oranla daha çok ‘pozitif’ vaka duymaya başladınız mı? Bıçak kemiğe dayandı. ‘Çember daraldı’ diyorduk. Artık hepimiz çemberin içindeyiz. Sadece idari tedbirlerle olmaz. Bu tedbirleri destekleyici davranışlar geliştirmemiz gerekiyor. Bu tedbirler bize rağmen değil bizim için alındı. Lütfen artık herkes bu sorumlulukla hareket etsin.

    'Amaç hareketliliğin azaltılması'

    Soru: Hafta sonları gece 20.00’den sonra yasak. Bu virüs gündüz bulaşmıyor da gece mi bulaşıyor?

    Cevap: Salgının başında hafta sonları tam kapanma olurdu. O zaman da cuma günü alışveriş çılgınlığı yaşanır, caddeler, marketler inanılmaz yoğun olurdu. Pazartesileri de insanlar hafta sonu kapandıkları için bilinçsizce kendilerini sokağa atardı. Bu tarz yoğunlaşmalar alınan tedbirin etkisini azalttığı için bu kez 10.00 ile 20.00 saatleri arasını serbest bıraktık ki hem psikolojik bir rahatlama olsun hem de benzer yoğunluklar yaşanmasın. Tabii ‘Nasıl olsa gece çıkamayacağım’ diyerek gündüzleri şuursuzca sokaklar da parklarda gezilmeyeceğini, gereksiz yoğunluk oluşturulmayacağını umut ediyorum. Ayrıca unutmayın ki hafta sonu geceleri gündüzünden daha çok sosyalleşiliyor, hareketlilik artıyordu."

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs, Tevfik Özlü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus barış gücü bünyesindeki istihkam birlikleri, Laçin koridorunu mayınlardan, patlayıcı maddelerden, zarar görmüş teçhizat ve araçlardan tamamen temizledi
    Dağlık Karabağ'da Rus barış güçleri tarafından güvenli hale getirilen Laçin koridorundan kareler
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet