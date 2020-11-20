Diyarbakır’da 24’ü avukat 72 gözaltı: 101 kişi hakkında gözaltı kararı var

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik yürütülen soruşturması kapsamında bu sabah eş zamanlı birçok eve baskın düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında çoğu avukat toplam 101 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda 108'i Diyarbakır, 2'si İzmir, 1'i Adıyaman, ve 2'si İstanbul olmak üzere 113 adrese baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda; aralarında 24’ü avukat, sendika ve sivil toplum örgütü üyelerinin de olduğu 72 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin Kovid-19 pozitif olması sebebiyle gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, gözaltıları Twitter hesabından duyurdu. Aydın paylaşımında “Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır” dedi.

Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır. — Cihan Aydın (@CihnAydin) November 20, 2020

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