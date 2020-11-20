Diyarbakır Baro Başkanı Aydın: Bu sabah en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu sabah en az 15 meslektaşının gözaltına alındığını duyurdu. Aydın, şunları söyledi:
- “Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.”
@DrSeyhmusGokalp ‘i de almışlar— Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) November 20, 2020
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise meslektaşı Dr. Şeyhmus Gökalp’in de gözaltına alındığını belirtti.
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