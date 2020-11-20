Menemen Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkında ulaşan çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı.

Bunun üzerine savcılık, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinde aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın; resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından yürütüldüğü, şu ana kadar Başkan Aksoy ve belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan bazı isimler şunlar: "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk."