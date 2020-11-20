İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Okuduğumda dehşete düştüm

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili olarak "Okuduğumda dehşete düştüm" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Kamu kaynaklarını kullanarak karşı çıktığı gerekçesiyle hakkında başlatılan Kanal İstanbul soruşturmasına değinen İmamoğlu, şunları kaydetti: