Gökçek'ten Arınç'a: Sen ne biçim AK Partilisin?

1️⃣BÜLENT ARINÇ’IN

BUGÜNE KADAR

BANA SATAŞMALARINA PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM.



AMA BUGÜN ARINÇ TERÖRİSTLERE

KOL KANAT GEREN,

HATTA ÇAĞRILARIYLA İSYANA TEŞVİK EDEN DEMİRTAŞ’A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ.



CUMHURBAŞKANI’MIN,

VE AK PARTİMİZİN

FİKRİ BU DEĞİL.

SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN? pic.twitter.com/djnHKo2fBy