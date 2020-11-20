İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu

Koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarının gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye kaçak yollardan bu ürünlerin getirilebileceği ihtimalini değerlendiren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

DHA'nın aktardığı habere göre yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, çanta ve bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde 'flakon' adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton kaçak elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan yolcuların, koronavirüs ilaçlarını, "İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini" söyledikleri öğrenildi.