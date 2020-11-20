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    Selçuk: Kreşlerle ilgili bugün açıklama yapılacak, çalışan anneler için olumlu bir haber gelebilir

    © Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011201043259628-selcuk-kreslerle-ilgili-bugun-aciklama-yapilacak-calisan-anneler-icin-olumlu-bir-haber-gelebilir/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerle ilgili olarak bugün bir açıklama yapılacağını belirterek "Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde süren eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    TRT Haber'de konuşan Selçuk, "Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz" dedi.

    Selçuk'un açıklamalarında şunlar öne çıktı:

    • "Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.
    • Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.
    • Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.
    • Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.

    • Erişim sorunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanırsa doğru olmaz. Kaliforniya'da bile erişim sorunu var. Bütün dünya düşünüyor. Alt yapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz.

    • Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreçte biz de bir deneyim kazandık, alt yapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu. 

    • Video kütüphaneleri kurduk, her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT Eba'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada 3-4 ülkede var.

    • Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak. Bu sene öğrencilerimize ilk kez ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa oradan alabilirler."

    Etiketler:
    Anne, Kreş, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk
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