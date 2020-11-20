Bakan Koca'dan gençlere uyarı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere 'sosyal hareketliliği azaltma' uyarısı yaptı.
"Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor" diyen Koca, hafta sonu uygulamaya girecek sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak "COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.
SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
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