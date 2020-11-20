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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer: Seyahat kısıtlaması tekrar değerlendirilebilir

    © AA / Nevzat Yıldırım
    Türkiye
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce uygulanan seyahat kısıtlamasının tekrar gelebileceğini işaret etti.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüsün bulaşıcılık hızının çok yüksek olduğunu, normal grip virüsünden çok daha fazla bulaşıcılığının olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Tezer, "Belki ölüm oranlarımız yüksek değil; ama çok hasta olmasına sebep oluyor. Bir ailede bir anda bütün aile fertlerinin enfeksiyonu kapması gerçekleşiyor. Tabii oran arttıkça, hasta sayısı arttıkça risk grubundaki kişilerin de etkilenmesi meydana geliyor" diye konuştu. 

    'Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmalıyız'

    Prof. Dr. Tezer, tüm Türkiye'de vaka artışının olduğunu ama özellikle büyük şehirlerde hastanelerde yığılmalar olduğunu belirterek, yatak sayılarında ve yoğun bakım hastalarında artış olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tezer, "Avrupa'da mart-nisan aylarında hastanelerdeki yığılmaları gördük. Bunların olmaması için aslında kısıtlamalar tekrar gündeme geldi ve uygulanmaya başladı. Tabii bunlar kısmi kısıtlamalar. Tam anlamıyla yapılan kısıtlamalar değil. Vaka artışları devam ederse başka kısıtlamalar da gündeme gelecektir. Çünkü hastane yoğunluğunu azaltmamız gerekiyor. Ağır hasta sayısının artmaması gerekiyor. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlık altyapımız ne kadar iyi olsa da bir noktadan sonra tıkanmaya sebep olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    '10 gün sonra sayılar artmaya devam ediyorsa tekrar değerlendirmek kaçınılmaz olacak'

    Söz konusu tedbirlerin etkisini en erken 10 gün sonra görmeye başlayacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, "10 gün sonra vaka sayılarımız, ağır hasta sayımız artmaya devam ediyorsa tekrar değerlendirmek kaçınılmaz olacaktır. Mayıs-nisan aylarında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları olmuştu. Daha toplu halde kısıtlamalar birçok alanda gerçekleşmişti. Bu uygulamalar neticesini vermezse tekrar onlar gündeme gelecektir. Her ilin kendi pandemi kurulları var. Kendi bölgelerindeki değerlendirmeleri yapıyorlar ve kendi mahallelerinde, apartmanlarında gerekirse karantina işlemleri uygulanıyor, belirli kurallar alınıyor. Ancak Sayın Sağlık Bakanı'nın ifade ettiği gibi aslında tüm Türkiye'de vakalar var, belli bölgelerde daha az var; ama belli bölgelerde büyük şehirlerde özellikle vaka artışlarının olduğunu biliyoruz. İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi bu bölgelerden başka bölgelere vaka geçişlerinin olmaması açısından elbette ki kısıtlamalar tekrar ilk günlerde yapıldığı gibi değerlendirilebilir; ama önümüzdeki günleri görmek lazım. Mevcut alınan önlemlerle vaka sayıları azalıyor mu görerek bunlara karar vermek lazım" diye konuştu.

    'Ev ziyaretlerini acilen kesmemiz gerek'

    Prof. Dr. Tezer, virüsün canlı organizma ile beslendiğini hatırlatarak, ev ziyaretlerinin etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi:

    "Ev ziyaretlerini acilen kesmemiz gerekiyor. Komşunuzu ya da akrabanızı ziyarete gidiyorsunuz. İnsanlar sanki 'benim akrabam bana bulaştırmaz, benim çocuğum bana bulaştırmaz' düşüncesiyle bu kalabalık ortamlarda maskelerini çıkartıp oturabiliyorlar. Bu ortamlarda da maskelerin çıkartılmaması gerekiyor. Mümkünse ziyaretlerin hiç olmaması gerekiyor. Lütfen 10 kişiden fazla bir ortamda, bir ev içerisinde bulunulmasın. Bu olduğu sürece maskenizi takmazsanız temasınıza dikkat etmezseniz, ellerinizi yıkamazsanız ve sık temas edilen yerleri temizlemezseniz bulaşıcılık artacaktır. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar çok daha fazla olacaktır. Rakamın fazla olması tolore edilebilir; ama ölümler de beraberinde maalesef ve maalesef kaçınılmaz olacaktır."

    Etiketler:
    seyahat izin belgesi, Seyahat kısıtlaması, Seyahat uyarısı, Seyahat yasağı, Seyahat, Hastane, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs, Hasan Tezer
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