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    'Tabip unvanını takınmak' suçlamasıyla yargılanan Metin Hara: Magazinsel haberlerden sonra kendimi burada buldum

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011201043260480-tabip-unvanini-takinmak-suclamasiyla-yargilanan-metin-hara-magazinsel-haberlerden-sonra-kendimi/

    Ünlü model Adriana Lima ile bir süre yaşadığı aşk ile konuşulan, konuşmacı-yazar Metin Hara, 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçlamasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Hara, "14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi.

    İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katıldı.

    Şikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün avukatı da duruşmada hazır bulundu. Kimlik sorgusunda, yazar-konuşmacı ve fizyoterapist olduğunu belirten Hara, aylık gelirinin 15-20 bin lira olduğunu belirtti.

    'Sufi nefesi dediğimiz bir teknik uyguluyorum'

    Hara savunmasında şunları söyledi: "Fizyoterapist lisansına sahibim. Hastalık dışında yapabileceğimiz bazı şeyler de vardır. Ben Sufi nefesi dediğimiz, aparatsız, yan etkisiz, bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknik uyguluyorum. Öğretilen tekniğin amacı, hastalıkları iyileştirmek değil. İyilik halini artırmaktır. Bahsi geçen teknikle ilgili Türkiye'nin lider hastanesinde bilimsel makale hazırlanmıştır. Bunu da ibraz edebilirim.

    Yaklaşık 14-15 yıldır süre gelen bu etkinliklerimizde katılımcılarımızdan tıbbi tedavi yerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları, birçok üniversitede, bir çok firmada ve tıbbi sempozyumlarda verilmiştir. Tek bir şikayet konusu olmamıştır. Etkinliklere katılanlar arasında yaş, hastalık, şikayet olarak bir benzerlik yoktur.

    Yıllardır mesleğimi etik olarak yaptım. Hiçbir teknik aparat, besin takviyesi pazarlanmamış, satılmamıştır. Böyle bir durumda nasıl bir tedavi, teşhis uygulayabileceğimi bilmiyorum. Benzer konularda birçok etkinlik yapan insanın, birçok kanun ihlali yaptığını görmüşken böyle bir durumun içinde olmam beni yaralamıştır. Basında 'diploması yok, işyeri mühürlü' şeklinde yapılan haberler de itibarımı zedelemiştir."

    'Tedavi iddiasında bulunmadım'

    Hakimin, "Kendinizi enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıttınız mı?" sorusunda Hara, "Ben bu şekilde tanıtmam" dedi. Hakimin, "düşünce gücüyle tedavi iddiasını" sorması üzerine de Hara, "Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim" diye cevap verdi.

    Bir televizyon programında "migren ataklarını azalttığını söylediği" iddiasına da Hara, "Yüzlerce programa çıktım. Ciddi anlamda söylediklerime dikkat etmeye çalışırım. 14 yıldır bu işi yapıyorum, magazinsel haberler çıktıktan sonra ilginç bir şekilde kendimi burada buldum" dedi.

    'İşyeri mühürlendi'

    Hara'nın avukatı Serdar Öktem, "Müvekkilimin işyeri mühürlenmemiştir. CİMER'e yapılan bir ihbar sonrası dava açılmıştır. Herhangi bire bir şikayet söz konusu değildir. Dava açılması bile yersizdir. Bin kişilik seminerler vermiştir. Tamamlayıcı tıptan söz etmesi mümkün değildir. İşyerinde şarkıcı Gökhan Kırdar çalışıyordu, masal okuyucular vardı, yoga uzmanları vardı. Bu şahısların tedavi vermediği baştan anlaşılıyor" dedi.

    Duruşma ertelendi, tanıklar dinlenecek

    Şikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü avukatı, "Sanığın herhangi bir alanda doktora yapıp yapmadığını" sorması üzerine, Hara, "Fizyoterapist olarak lisans eğitimim var" dedi. Hakimin sorusu üzerine "İnsana Güven Eğitim ve Danışmanlık" adlı işyerinin kapandığını söyleyen Hara, işyerinde 16-18 kişinin çalıştığını belirtti.  

    Mahkeme, işyerinde çalışanların tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    5 yıla kadar hapsi isteniyor

    İddianamede, Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü "şikayetçi" sıfatıyla yer alıyor. İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Hara'nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle işyeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

    Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.

    Suçlamaları reddeden Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Hara, davanın ikinci duruşmasına katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

    Etiketler:
    Adriana Lima, Hapis cezası, Hapis istemi, Hapis, Duruşma, Dava, Metin Hara
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