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    Süleyman Soylu

    Bakan Soylu: 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan ettik, milyonlarca insana eğitim vereceğiz

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011201043261186-bakan-soylu-2021i-afet-egitim-yili-ilan-ettik-milyonlarca-insana-egitim-verecegiz/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılını, 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz. 2021 yılından afet eğitiminden yorulmalıyız. Ancak yorulursak zihnimizde kalacak" dedi.

    Bakan Soylu, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'na katıldı. Programda Bakan Soylu ile birlikte AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve vali yardımcıları ile kaymakamlar da vardı. Burada konuşan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatarak, bu konuda alınacak tedbirlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

    'Afetin temel meselesi ilk 6 saat'

    Yaşanan acı tecrübelerin, kendilerini bundan sonra yaşanacak afetlere hazırladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin afetle müdahale kapasitesinin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

    Daha sonra afete erken müdahalenin önemine değinen Bakan Soylu, mülki idare amirlerinin, olayın ilk anında afet bölgesinde olması gerektiğini belirterek, "Afetin temel meselesi ilk 6 saattir. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına tahliye edebildiysek, trafiği açık tutabildiysek, cep telefonlarına yüklenmeden alternatif kaynaklarla iletişimi sağlayabildiysek ilk 6 saate doğru başlamışız demektir. Sonrasını daha iyi yönetebilmek kabiliyeti, Türkiye'nin kapasitesinde mevcuttur" dedi.

    '200 bin afet çantası dağıtacağız'

    Bütün dünyanın örnek aldığı bir sistemi en güzel şekilde oluşturduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle dedi:

    "81 il afet planını, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bitireceğiz. İnşallah ilk etapta 100 bin, toplamda 200 bin afet çantasını, ilgili afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza dağıtmaya çalışacağız. Yine 2021 yılını, 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Milyonlarca insana afet eğitimi vereceğiz. Bunlarla birlikte hep beraber tatbikatları yapacağız. Televizyonlarda gördük, özellikle öğrencilerimizin ve belli yaşa kadar olan gençlerimizin, deprem anında ne yapabileceği konusunda yüzde 90 isabet var. 'Çök, kapan, tutun' modelini çok güzel uygulamışlar ama bizim yaşta olanlar telaş yapmışlar. Ve çoğu yapması gerekeni yapmamış.  O andaki doğru bir davranışla riski en aza indirebilme imkanına sahibiz. Onun için 2021 yılını bir eğitim yılı olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılından afet eğitiminden yorulmalıyız. Ancak yorulursak zihnimizde kalacak."

    'Afet yönetimi, orkestra yönetmek gibidir'

    Afet konusunda bütün hazırlıkların 2-3 katına çıkarılması durumunda dahi 'tamam' denilecek bir nokta olmadığını işaret eden Bakan Soylu, çünkü afetin belirlenen bir noktada bitebilecek bir süreç olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Terör bitebilir. Kaynağı var kurutursunuz. Hırsızlığı, uyuşturucuyu, trafik kazalarını en alt seviyelere indirebilirsiniz. Ancak bir daha deprem olmayacağını kimseye söyleyemeyiz. İllaki olacak. Zamanını kimsenin kestirebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sürekli hazırlanmak, sürekli afet yönetim kapasitemizi yenilemek, ama en önemlisi de bu afetlere dayanaklı, yıkılmayan, zarar görmeyen yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Ben bir afet uzmanı değilim ancak yaşadığım saha tecrübeleri şunu net bir şekilde ortaya koymuştur ki; afet yönetimi bir orkestra yönetmek gibidir. Pek çok farklı birimi, pek çok farklı kurumu, pek çok farklı meseleyi ancak bir arada ve uyum içinde çalıştırabileceğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Aksi takdirde bir de 'yönetim afeti' yaşarsınız."

    Bakan Soylu, ayrıca yarın İstanbul'da AFAD toplantısı yapacaklarını hatırlatarak, "1 ay içinde İstanbul'da hem bilim insanlarımızdan hem ilgili bakanlıklardan bakan yardımcılarımızdan hem kendi kurumlarımızdan oluşan AFAD kurulunu toplayacağız. Bir İstanbul fotoğrafını hep birlikte çekeceğiz. Ardından İzmir'le ilgili bir fotoğraf çekeceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Deprem, afet, AFAD, Süleyman Soylu
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